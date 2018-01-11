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У штабі АТО уточнили, де загинули троє бійців

Четвер, 11 січня 2018, 12:05

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 українських військовослужбовців загинули, 3 отримали поранення і 1 – бойове травмування.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"На жаль, наше військо впродовж доби зазнало втрат. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів", – сказав він.

Полковник уточнив, що двоє бійців загинули внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої неподалік Пісків, та один – унаслідок ворожого обстрілу опорного пункту на підступах до Новолуганського.

Іще троє військових зазнали поранень неподалік Новолуганського і Верхньоторецького.

Бойової травми зазнав оборонець на позиції шахта Бутівка.

За словами Мотузяника, поранених у задовільному стані доправили до військово-медичних закладів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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