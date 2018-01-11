Кабмін пропонує перенести 5 робочих днів у 2018 році

Кабінет міністрів рекомендує відзначати кілька державних свят чотирма вихідними в 2018 році.



Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



Згідно з проектом рішення, що є у розпорядженні агентства, Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій зробити вихідними 8-11 березня для святкування Міжнародного жіночого дня, 28 квітня - 1 травня - Дня праці, 28 червня - 1 липня - Дня Конституції, 22-25 грудня - Різдва християн західного обряду, 29 грудня 2018 року - 1 січня 2019 року - Нового року.



Таким чином для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень, рекомендують перенести робочі дні з 9 березня - на 3 березня, з 30 квітня на 5 травня, 29 червня на 23 червня, з 24 грудня на 22 грудня і з 31 грудня на 29 грудня.



Національний банк визначає спеціальний режим роботи банків у зазначені дні.



Як відомо, 16 листопада 2017 року Верховна Рада внесла до переліку святкових і неробочих днів у Трудовому кодексі України Католицьке Різдво 25 грудня, виключивши з цього переліку вихідний день 2 травня.