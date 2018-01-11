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Еквадор надав громадянство засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу

Четвер, 11 січня 2018, 17:46

Еквадор надав громадянство засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу, який більше п'яти років живе у посольстві країни в Лондоні.

Про це повідомляє Associated Press, передає Європейська правда.

У четвер міністр закордонних справ країни оголосив, що офіційні особи вирішили дозволити натуралізацію Ассанжа.

Шведська прокуратура припинила розслідування щодо Ассанжа у травні минулого року, але він продовжував жити у посольстві, оскільки ордер на його арешт залишався діючим у Британії.

Міністерство закордонних справ Великої Британії у четвер відмовило у проханні уряду Еквадору надати Ассанжу дипломатичний статус.

Еквадор надав політичний притулок Ассанжу у 2012 році, щоб уникнути екстрадиції до Швеції для розслідування звинувачень у злочинах сексуального характеру. З того часу він жив у будівлі дипломатичної місії.

Ассанж попросив про притулок в Евадору, оскільки побоювався екстрадиції до США, де проти нього йшло розслідування через розголошення секретної інформації в матеріалах WikiLeaks. 

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