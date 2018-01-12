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Кабмін скасував заплановані реформи ДФС і митниці

П'ятниця, 12 січня 2018, 00:07
Кабмін скасував заплановані реформи ДФС і митниці

Кабінет міністрів скасував постанови 2017 року про реформування та реорганізацію Державної фіскальної служби та митниці, які ініціювало Міністерство фінансів.

Про це повідомляє dt.ua.

"На засіданні уряду в четвер, 11 січня, було прийнято рішення про скасування постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової та митної політики, а також постанову про реорганізацію територіальних органів Державної фіскальної служби. Скасовані постанови були прийняті 29 березня і 19 липня минулого року", - йдеться у повідомленні.

Постанови передбачали створення Міжрегіональної митниці та головного Міжрегіонального управління ДФС. Водночас обласні та енергетичну митницю планували приєднати до Міжрегіональної митниці.

"Об'єднані державні податкові інспекції мали бути приєднані до головних управлінь ДФС в областях, а останні, в свою чергу, разом з Офісом великих платників податків – включені до складу Міжрегіонального головного управління ДФС", - зазначає видання.

В. о. голови ДФС Мирослав Продан та представники парламентського комітету з питань податкової та митної політики розкритикували пропозиції мінфіну та заявили, що їх неможливо реалізувати.

Однак у Мінфіні відповіли, що керівництво ДФС не хоче реформувати відомство.

Теми: Кабінет міністрівФіскальна службамитницяреформи
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