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У Києві горів ТЦ SilverBreeze

П'ятниця, 12 січня 2018, 01:39
У Києві горів ТЦ SilverBreeze

У столиці в торговельному центрі SilverBreeze спалахнула пожежа, жертв немає.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві Світлана Водолага, передають Українські новини.

За її словами, повідомлення про виникнення пожежі у вентиляційній шахті одного з ресторанів, який знаходився на першому поверсі ТЦ, надійшло о 22:17.

На місце події відразу виїхали рятувальники. Там з'ясувалося, що вогонь поширився вентиляційною шахтою на дах будівлі ТЦ.

Загальна площа пожежі склала 70 кв. м. Її локалізували о 23:13 та ліквідовали о 23:30.

На місці працювало 8 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.

Рятувальники евакуювали з ТЦ 25 осіб.

 
 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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