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В "Укргазвидобуванні" розповіли про намір активізувати роботу на Західній Україні

П'ятниця, 12 січня 2018, 02:15

У ПАТ "Укргазвидобуванні" розповіли про наміри активізувати роботу з дорозвідки існуючих родовищ на Західній Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Задля збільшення видобутку газу у західному регіоні Укргазвидобування активізує роботу з дорозвідки існуючих родовищ, якими оперує ГПУ "Львівгазвидобування", - зазначається у повідомленні.

Підприємство планує провести розвідувальне буріння на 6 родовищах Львівгазвидобування.

"Українська правда" у Threads

Теми: газЛьвівщина
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