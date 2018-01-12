В "Укргазвидобуванні" розповіли про намір активізувати роботу на Західній Україні
П'ятниця, 12 січня 2018, 02:15
У ПАТ "Укргазвидобуванні" розповіли про наміри активізувати роботу з дорозвідки існуючих родовищ на Західній Україні.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Задля збільшення видобутку газу у західному регіоні Укргазвидобування активізує роботу з дорозвідки існуючих родовищ, якими оперує ГПУ "Львівгазвидобування", - зазначається у повідомленні.
Підприємство планує провести розвідувальне буріння на 6 родовищах Львівгазвидобування.