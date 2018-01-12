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Цукерберг анонсував зміни у стрічці Facebook

П'ятниця, 12 січня 2018, 05:09

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що вирішив змінити алгоритм наповнення стрічки соцмережі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нещодавно ми отримали зворотній зв’язок від нашого співтовариства про те, що публікації від компаній, брендів та медіа витісняють особисті моменти, які поєднують нас один з одним", - розповів Цукерберг.

Він зазначив, що його компанія провела дослідження. Воно показало, що використання соцмереж для спілкування з близькими позитивно впливає на самопочуття людей.

На основі цих висновків, Цукерберг вирішив внести зміни до алгоритму формування стрічки Facebook.

"Коли ці зміни запрацюють, ви бачитимите менше публічного контенту, як-от публікацій від компаній, брендів та ЗМІ. Публічний контент, який ви бачите, буде стандартизований – це має сприяти змістовній взаємодії людей", - вважає Цукерберг.

Після впровадження цих змін, він очікує, що люди витрачатимуть менше часу у Facebook. Однак Цукерберг впевнений, що ці зміни будуть більш корисним для життя користувачів та функціонування самої соцмережі у довгостроковій перспективі.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: facebookінтернет
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