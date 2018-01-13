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За рік адмінмежу з Кримом перетнули понад 2,5 млн осіб – МінТОТ

Субота, 13 січня 2018, 01:17
У 2017 році адміністративну межу з окупованим Кримом перетнули 2 513,3 тис. осіб. 

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та питань внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

"У 2017 році лінію зіткнення на Донбасі перетнули 11 331,6 тисяч осіб, адміністративну межу з АР Крим – 2 513,3 тисяч осіб", – йдеться у заяві.

Найбільше навантаження припало на серпень: на сході – близько 1 188 тисяч осіб, в Криму – майже 360 тисяч осіб.

Теми: Кримкордон
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