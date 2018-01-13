У Криму оштрафували ще 2 учасників пікетів на підтримку кримських татар

Підконтрольний РФ Феодосійський міський суд 12 січня оштрафував ще 2 учасників поодиноких пікетів проти обшуків й арештів кримських татар – Рустема Мустафаєва і Енвера Мустафаєва – на 10 тисяч рублів.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що в протоколі про вилучення речових доказів у оштрафованого активіста стояла дата "13 жовтня", хоча пікет проходив 14 жовтня.

Як повідомлялося, кримські татари вийшли на поодинокі пікети по всьому Криму 14 жовтня 2017 року.

В руках вони тримали плакати "Мій народ не терорист", "Звинувачення в тероризмі і екстремізмі – це геноцид кримських татар" та інші.

18 грудня 2017 року в окупованому Росією Криму пройшли одночасно більше 70 адміністративних судів над кримськими татарами у справі про пікети 14 жовтня.

У Білогірську оштрафували на 10 тисяч рублів Садрі Муратова, такий же штраф призначили в підконтрольному Кремлю Совєтському райсуді Асану Сейдхалілову, Ельдару Алієву, Мустафі Расілову. У Київському райсуді Сімферополя штраф в 10 тис. рублів присудили Валерію Григорю.