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ООН закликала різні країни прийняти 227 тисяч біженців

Субота, 13 січня 2018, 06:17

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликало країни активізувати прийом мігрантів.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

"На сьогоднішній день в треті країни необхідно переселити 277 тисяч біженців, які знайшли тимчасовий притулок, в основному, в Греції, Італії, країнах Близького Сходу чи Африки. Про готовність прийняти у себе шукачів притулку повідомили лише кілька держав", - йдеться в доповіді ООН.

Зазначається, що в Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надійшли пропозиції від країн-донорів на переселення в 2018 і 2019 роках 13 тисяч чоловік.

Як відомо, протягом 2017 року до Європи Середземним морем прибули більше 171 тисяч мігрантів.

Теми: біженціООН
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