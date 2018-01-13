ООН закликала різні країни прийняти 227 тисяч біженців

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців закликало країни активізувати прийом мігрантів.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

"На сьогоднішній день в треті країни необхідно переселити 277 тисяч біженців, які знайшли тимчасовий притулок, в основному, в Греції, Італії, країнах Близького Сходу чи Африки. Про готовність прийняти у себе шукачів притулку повідомили лише кілька держав", - йдеться в доповіді ООН.

Зазначається, що в Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надійшли пропозиції від країн-донорів на переселення в 2018 і 2019 роках 13 тисяч чоловік.

Як відомо, протягом 2017 року до Європи Середземним морем прибули більше 171 тисяч мігрантів.