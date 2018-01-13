У неділю в Україні до -11, на півдні - з вітром

У неділю, 18 грудня, на території України утримаються низькі температури, вночі у північних та східних областях очікується до -11 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Запорізькій, Донецькій областях та у Криму очікується сніг, на решті території України - мінлива хмарність, без опадів.

У південних регіонах очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, на решті території - 5-10 м/с.

На заході вдень від 0 до -4, вночі -4...-9, у центральних та північних областях -3...-5 вдень, вночі до -8...-10 градусів. На сході вночі очікується до -11 градусів. На півдні вдень -1...-3, вночі до -7. У Киму очікується мороз від -3 до -5.

Українська правда