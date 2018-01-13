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Кличко заявив про плани на 300 км доріг і готовність до снігопадів

Субота, 13 січня 2018, 14:06
Кличко заявив про плани на 300 км доріг і готовність до снігопадів

У 2018 році влада Києва планує відремонтувати як мінімум 300 км доріг та проїздів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба КМДА.

Він нагадав, що у 2016 році було відремонтовано 200 км доріг, а у 2017-му – 300 км.

"Мінімум 300 км доріг ми плануємо відремонтувати цього року", – зазначив Кличко.

Мер нагадав, що підрядники дають гарантію на нові дороги терміном на 5 років. 

"Наступного року у Києві продовжать оновлювати транспортні магістралі - навесні за сприятливих погодних умов будуть продовжені роботи на вулицях Олени Теліги, Сім’ї Кульженків (колишня Дегтяренка), Алма-Атинській зі шляхопроводом через трамвайні колії, Володимирській, Набережному шосе, на двох транспортних розв’язках – на перетині просп.Комарова та б-ру Вацлава Гавела", - заявив Кличко.

Також планується капітальний ремонт бульвару Вернадського, проспектів Тичини, Бандери та Палладіна, Дарницької площі, вулиць Академіка Туполєва, Заболотного, Довженка, Федорова, мосту Метро через Русанівську протоку та ін. 

За словами мера, до зимового сезону "Київавтодор" підготував 377 одиниць снігоприбиральної техніки.

Наприкінці минулого року "Київавтодор" придбав 32 одиниці нової спецтехніки –  22 підмітально-прибиральних машини Сity-Cat, 8 снігоприбиральних машин на базі трактора Foton і 2 евакуатори на базі автомобіля КРАЗ.

"На випадок затяжних снігопадів укладено 159 договорів на залучення допоміжної прибиральної техніки інших організацій. У місті достатньо запасів солі і піску, до снігопадів, які за прогнозами синоптиків очікуються вже наступного тижня, столиця готова", - заявив Кличко. 

Українська правда 

Теми: КиївВіталій Кличкодорогипогода
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