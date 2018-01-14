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АП: Опубліковані грузинським телеканалом "документи" - вкид ФСБ

Неділя, 14 січня 2018, 01:24
АП: Опубліковані грузинським телеканалом документи - вкид ФСБ

Оприлюднені грузинським телеканалом "Руставі-2" заяви до ФСБ РФ, написані нібито Петром Порошенком, є підробкою.

Про це заявила прес-служба Адміністрації Президента України.

"Оприлюднені так звані "документи" від імені Петра Порошенка є низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії Руставі-2 спецслужбою Росії", - йдеться у заяві.

Зокрема, керівник прес-служби президента України звертає увагу на те, що у 2007 році син Порошенка Олексій не був одружений.

"Найкрасномовніше про провал ФСБ свідчить факт, який легко перевірити. Олексій Порошенко одружився у Києві у вересні 2013 року, тому у старшого сина Петра Порошенка у 2007 не було дружини", - пояснюють в АП.

Раніше грузинський телеканал "Руставі-2" опублікував, як стверджується, копії звернень президента Петра Порошенка до ФСБ,  де він нібито обіцяє не діяти проти інтересів Росії.

Ці папери нібито були написані тоді ще народним депутатом Порошенком 3 лютого 2007 року, коли його не пустили у Росію. Згодом представники російського Міністерства закордонних справ поширили документ, де сказано, що заборона на в'їзд у Росію народного депутата України Порошенка є відповіддю на недружню акцію української сторони.

На одній зі сторінок опублікованих "документів" вказується, що нібито Порошенко хоче в'їхати в РФ, оскільки він "в інтересах Росії" залучає великі інвестиції, а у Санкт-Петербурзі проживають батьки дружини його старшого сина Олексія.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоРосіяпропаганда
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