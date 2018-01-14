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Доба в АТО: 6 обстрілів, увечері трималась тиша

Неділя, 14 січня 2018, 06:42

Друга половина минулої доби починаючи з 15.30 минула без порушення режиму припинення вогню. Загалом зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних Сил України, один український захисник зазнав бойової травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, 13 січня вдень, російсько-окупаційні угруповання вперше у цьому році та вперше за час новорічно-різдвяного перемер’я грубо порушили Мінські домовленості і застосували, окрім піхотного озброєння та мінометів, ще й артилерійські системи.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь з артилерійської установки калібру 122 мм, важких мінометів та гранатометів біля Водяного, що на Приазов’ї. Біля Павлополя бойовики здійснили обстріл позицій ЗСУ зі 120-мм мінометів.

Крім того, важкі міномети, гранатомети та ПТРД ворог застосував у районі шахти Бутівка, а 82-мм міномети і стрілецьку зброю – неподалік Кам’янки. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї незаконні збройні формування прицільно стріляли біля Верхньоторецького.

На Луганському напрямку зафіксовано п’ять розривів від міномету калібру 82-мм довкола Новолуганського.

У штабі зазначили, що українські захисники відкривали вогонь лише в одному випадку.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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