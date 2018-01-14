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Бойовики обстріляли з гранатометів опорний пункт поблизу КПВВ "Гнутово"

Неділя, 14 січня 2018, 08:33
Бойовики обстріляли з гранатометів опорний пункт поблизу КПВВ Гнутово

У суботу близько 19-ї години під обстріли незаконних збройних формувань потрапив опорний пункт поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутово" з боку Верхньошироківського.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

"Учора близько 19-ї години російсько-терористичні війська відкрили вогонь з боку н.п. Верхньошироківське, що на непідконтрольній Україні території. Обстріл бойовики здійснили зі ЗУ-23 та АГС-17 у напрямку опорного пункту, що перед КПВВ "Гнутове", де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби. Гранати розірвалися за 20‑50 м від опорного пункту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Інфраструктура пункту теж залишилась неушкодженою.

Прикордонники не відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

Теми: обстрілДонбасПрикордонна служба
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