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У ГПУ пояснили, навіщо засекретили спецконфіскацію "грошей Януковича"

Неділя, 14 січня 2018, 09:16
У ГПУ пояснили, навіщо засекретили спецконфіскацію грошей Януковича

Рішення засекретити вирок Краматорського суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Януковича було пов'язане перш за все з інтересами слідства.

Про заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін в ефірі Громадського радіо.

Розслідування щодо можливої ​​причетності компанії Investment Capital Ukraine до виведення з України коштів ще триває.

"Більше року тому ми допитали керівника цієї компанії, ми взяли під сумнів документи, що підтверджують легальність коштів і фінансових угод. Тому ми більше двох місяців тому відправили запит для проведення економічної експертизи в одну з судових експертних установ України. Зараз експертиза триває", - сказав Єнін .

Заступник генпрокурора додав, що діяльність посадових осіб як цієї компанії, так і державних банків і Нацбанку України є предметом цілого ряду інших кримінальних проваджень, здійснюваних в Генпрокуратурі і НАБУ.

Як зазначив Єнін, вироку Краматорського суду передувало близько 30 інших вироків. Таким чином, до кримінальної відповідальності притягнуто понад 20 фізичних осіб.

Серед них, як зазначив заступник генерального прокурора, є і чиновники вищого рівня, наприклад, заступники глав міністерств при Вікторі Януковичі.

Заступник генпрокурора також повідомив, що конфісковані кошти вже 8 місяців знаходяться у державній скарбниці і можуть витрачатися на потреби країни.

"У липні минулого року парламент України одноголосно проголосував за цільове використанням цих коштів на соціальні проекти, наприклад, будівництво доріг, медицину, освіту і забезпечення обороноздатності країни", - уточнив Єнін.

Як повідомлялося, 10 січня було опубліковано постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

Нагадаємо, 28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.

Детальніше читайте за посиланням: "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЯнуковичгроші
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