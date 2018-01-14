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Lactalis відкличе мільйони пачок дитячого харчування у 83 країнах через сальмонелу

Неділя, 14 січня 2018, 13:56
Lactalis відкличе мільйони пачок дитячого харчування у 83 країнах через сальмонелу

Керівництво французької компанії Lactalis - одного з найбільших виробників дитячого харчування - має намір відкликати з ринку понад 12 мільйонів пачок молочних сумішей у 83 країнах світу через виявлені збудники сальмонели у молокопродуктах. 

Про це пише DW з посиланням на французькі ЗМІ.

Зазначається, що відкликатимуть усі партії сухого молока, вироблені на заводі? розташованому у Краоне на заході Франції, незалежно від дати випуску.

В інтерв'ю журналістам французького тижневика Journal du Dimanche гендиректор Lactalis Еммануель Беньє пообіцяв відшкодування родинам, які постраждали від наслідків споживання дітьми продукції компанії, зараженої збудниками сальмонельозу.

Разом з тим стало відомо про мінімум 35 випадків зараження дітей небезпечними бактеріями лише у Франції, пише AFP. Серед потерпілих від неякісного дитячого харчування багато немовлят віком до 6 місяців.

Щонайменше один випадок зареєстровано в Іспанії, ще один випадок захворювання розслідується в Греції.

Проти компанії споживачі вже подали десятки позовів.

Теми: здоров'яФранціяУкраїна
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