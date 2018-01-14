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Трамп знову звинуватив ЗМІ у брехні. Йому відповіли

Неділя, 14 січня 2018, 16:42
Трамп знову звинуватив ЗМІ у брехні. Йому відповіли

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив ЗМІ - цього разу видання The Wall Street Journal - у викривленні його слів та брехні.

Про це Трамп заявив 14 січня у кількох твітах у своєму аккаунті. 

"Видання The Wall Street Journal неправдиво повідомило, що я сказав їм: "У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином" з КНДР. Очевидно, я цього не сказав. Я сказав: "Я мав би хороші стосунки з Кім Чен Ином", це велика різниця", - заявив Трамп.

"На щастя, ми зараз записуємо розмови з репортерами. І вони точно знали, що я сказав і що мав на увазі. Вони просто хотіли "історію". Фейкові новини!", - додав він. 

У свою чергу WSJ виклала частину аудіозапису інтерв’ю з Трапмом, де президент США чітко говорить "і, ймовірно, у мене дуже хороші стосунки з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином".

"Ми перевірили запис нашого інтерв'ю з президентом Трампом, а також стенограму, надану зовнішньою службою, і підтверджуємо те, що ми повідомили. Ось запис частини розмови у Білому домі", - заявили у виданні. 

Як відомо, раніше видання WSJ опублікувало інтерв'ю з Трампом, наводячи його слова про стосунки з лідером КНДР. За словами Трампа, він "напевно, має дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином". 

Українська правда 

Теми: ТрампСШАЗМІ
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