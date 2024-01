Трамп знову звинуватив ЗМІ у брехні. Йому відповіли

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив ЗМІ - цього разу видання The Wall Street Journal - у викривленні його слів та брехні.

Про це Трамп заявив 14 січня у кількох твітах у своєму аккаунті.

"Видання The Wall Street Journal неправдиво повідомило, що я сказав їм: "У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином" з КНДР. Очевидно, я цього не сказав. Я сказав: "Я мав би хороші стосунки з Кім Чен Ином", це велика різниця", - заявив Трамп.

"На щастя, ми зараз записуємо розмови з репортерами. І вони точно знали, що я сказав і що мав на увазі. Вони просто хотіли "історію". Фейкові новини!", - додав він.

У свою чергу WSJ виклала частину аудіозапису інтерв’ю з Трапмом, де президент США чітко говорить "і, ймовірно, у мене дуже хороші стосунки з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином".

"Ми перевірили запис нашого інтерв'ю з президентом Трампом, а також стенограму, надану зовнішньою службою, і підтверджуємо те, що ми повідомили. Ось запис частини розмови у Білому домі", - заявили у виданні.

We have reviewed the audio from our interview with President Trump, as well as the transcript provided by an external service, and stand by what we reported. Here is audio of the portion the White House disputes. https://t.co/eWcmiHrXJg pic.twitter.com/bx9fGFWaPw