Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці посіли третє місце серед репатріантів, які їдуть до ФРН

Неділя, 14 січня 2018, 17:49

Протягом останніх 5 років у Німеччині зареєстрували  7134 репатріантів - переселенців з країн колишнього СРСР, українці серед них посідають третє місце за чисельністю. 

Про це пише DW з посиланням на директора табору прийому пізніх переселенців з країн екс-СРСР Гайнріха Герншемаєра та dpa.

За словами Герншемаєра, більшість переселенців - вихідці з Росії та Казахстану, це молоді сім'ї, які вже мають у ФРН родичів. 

Торік кількість пізніх переселенців перевищила показник 2016 року на близько 500 осіб.

Максимальне число етнічних німців-пізніх переселенців прибуло до Німеччини 1990 року - 400 тисяч осіб. Натомість мінімальну кількість зафіксували 2012 року - 1800 репатріантів. Відтоді число пізніх переселенців постійно зростало. 

До цього, зокрема, призвели зміни у законодавстві, що значно спростили в'їзд у країну з метою возз'єднання сімей. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинапереселенці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: