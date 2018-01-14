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В РФ хочуть блокувати сайти без суду. "Як у Китаї"

Неділя, 14 січня 2018, 18:24

Глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін пропонує запровадити у Росії позасудовий механізм блокування екстремістських сайтів.

Про це Бастрикін заявив в інтерв'ю урядовій газеті РФ "Российская газета".

Глава СК РФ висловив думку про доцільність ухвалити "більш оперативний механізм блокування таких сайтів".

На думку Бастрикіна, необхідно передбачити позасудовий порядок включення матеріалів сайтів до федерального списку екстремістських матеріалів і зазначив, що така практика існує у Китаї.

Він нагадав, що наразі блокування таких сайтів можливе на підставі судового рішення, що вимагає часу, протягом якого ресурс продовжує роботу.

"Для блокування екстремістських сайтів мною на оперативних нарадах, проведених у федеральних округах, дано вказівку активніше взаємодіяти з органами прокуратури та Роскомнадзором і оперативно направляти туди отримані у ході слідства матеріали, що підтверджують поширення в інтернеті протиправної інформації", - зазначив Бастрикін.

Теми: РосіяЗМІінтернетсуд
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