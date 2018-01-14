У зоні АТО підбили російський БПЛА

У зоні проведення АТО українській військові збили БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10".

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО від 14 січня.

"З початку перемир’я - 23 грудня - це уже третій збитий БПЛА цього типу", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО нагадали, що "Орлан-10" є складовою частиною комплексу повітряної розвідки, спостереження та моніторингу.

"Цей безпілотний літак-розвідник оснащено системою радіоелектронної боротьби, тепловізором, фото- й відеоапаратурою, він здатний створювати карти місцевості в 3D й навіть керувати розвитком бою", - зазначили у прес-центрі штабу.

Українська правда