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Родичі правозахисника "Меморіалу" втекли з Чечні через погрози

Неділя, 14 січня 2018, 21:06

Частина сім'ї правозахисника Оюба Тітієва, затриманого у Чечні і обвинуваченого у зберіганні наркотиків, виїхала з Чечні.

Про це пише "Новая газета" з посиланням на адвоката Тітієва Петра Заікіна. 

За словами Заікіна, з Чечні поїхала та частина родини правозахисника, якій загрожувала небезпека.

"Загроз на їхню адресу було багато, вони бояться залишатися у Чечні. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Під час суду Оюб розповів, що одна з загроз була на адресу його сина", - повідомив адвокат.

Він додав, що від Тітієва вимагали зізнатися у протиправних діях, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

"В іншому випадку обіцяли порушити проти нього справу за статтею 208 КК", - повідомив Заікін.

Також він дізнався, що співробітники МВС приїхали до оселі Тітіева "на обшук, не змогли знайти родичів і висловлювали невдоволення цим". 

У свою чергу в правоохоронних органах Чечні заявляють, що "на Тітієва ніхто не чинить тиску, від нього не вимагають свідчень, а його родині ніхто не загрожує".

"Правоохоронні органи Чеченської республіки з подивом сприймають заяву адвоката про те, що його підзахисному Тітієву нібито надходять якісь загрози. Це абсолютно не відповідає дійсності", - заявив прес-секретар глави Чечні Альві Карімов.

Він назвав "абсолютно безпідставними" заяви про те, що сім'я була змушена залишити республіку з метою безпеки нібито через якісь загрози. 

Як відомо, 9 січня в правозахисному центрі "Меморіал" повідомили про затримання Тітієва. У МВС Чечні заявили, що у машині Тітієва виявили пакет ймовірно з наркотичною речовиною, а громадянина відправили на медичний огляд.

Тітієв провину не визнає і наполягає, що наркотики йому підкинули. За його словами, ця провокація пов'язана з його професійною діяльністю.

11 січня суд Чечні санкціонував арешт правозахисника до 9 березня. Захист Тітієва оскаржив це рішення.

Теми: права людиниЧечняРосія
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