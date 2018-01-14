У Литві зібрали майже 83 тисячі євро на допомогу Донбасу

У Литві на національному телеканалі "LRT" у благодійному марафоні зібрали 82,7 тисяч євро на гуманітарну допомогу жителям Донбасу.

Про це повідомляє МЗС України.

Благодійний телемарафон "Разом до перемоги" організували міжнародна волонтерська організація "Blue/Yellow" і Литовське національне радіо та телебачення.

Участь у заході, зокрема, взяли українські військові та волонтери з Донбасу.

"Лише під час прямого ефіру марафону глядачі надіслали близько 82,7 тисяч євро на рахунки "Blue/Yellow". Кошти потім передадуть як гуманітарну допомогу на потреби східних регіонів України, які постраждали внаслідок російської агресії - військовим, родинам, дітям та міським громадам", - підкреслили в МЗС.

Як відомо, раніше литовське Міністерство закордонних справ виділило 50 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні.