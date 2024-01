У центрі Багдада пролунав вибух, є жертви

У центрі Багдада у понеділок вранці терорист-смертник зчинив вибух.

Унаслідок вибуху загинули щонайменше 16 осіб і 65 отримали поранення, повідомляє Reuters із посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку.

Міністр зазначив, що кількість жертв може зрости.

BREAKING: Suicide attack in central Baghdad kills at least 16, wounds 65 - interior ministry pic.twitter.com/kou8WA7JNV

BBC повідомляє про подвійний вибух.

Пізніше AFP news agency‏ повідомило, що у результаті двох вибухів загинули 26 осіб.

#UPDATE A double suicide bombing kills 26 people in Baghdad, the second such attack in the Iraqi capital in three days https://t.co/XIhjdqxHNN pic.twitter.com/LL8FspPCJB