У горах чекають лавин. Після морозів обіцяють потепління

У зв’язку зі снігопадами 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Український гідрометцентр.

По всій країні в понеділок очікується морозна погода (від -3 до -6 градусів) і слабкий сніг, лише у Запорізькій та Херсонській областях опади будуть сильніші.

Погода 15 січня Укргідрометцентр

Водночас, синоптик Наталка Діденко повідомляє, що морозна погода протримається два дні, а з 17 січня почне теплішати – проте стане більше мокрого снігу та вітру.

"Тиждень буде строкатим, нестійким", – зазначає вона у Facebook.

"Попередньо, Водохреще буде теплим, але вологим та вітряним", – додає Діденко.

У Києві поки морозно, з 17 січня у столиці потепліє.