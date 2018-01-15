СБУ затримала хакерів, які встановлювали на телефони програми стеження

Служба безпеки та прокуратура виявили групу зловмисників, які нелегально встановлювали програми на мобільні телефони для прослуховування і зняття фото, відео та іншої інформації з мобільних пристроїв.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що співробітники Служби безпеки встановили, що група злочинців з різних регіонів України розробила програму для прихованого зняття інформації з мобільних пристроїв.

Свої "послуги" вони продавали клієнтам через спеціально створені веб-ресурси.

"Замовник, заповнивши на сайті відповідну заявку, отримував спочатку тестовий доступ до "сервісу". Йому надходило посилання, яке він мав фізично "закачати" на телефон потрібної йому особи", - повідомляють у СБУ.

Там додають, що програма запускалася автоматично при включенні мобільного телефону, не виявляла ознак активності під час роботи та діяла приховано від власника.

"Можливості хакерського забезпечення дозволяли перехоплювати телефонні розмови, СМС- та ММС-листування, фіксувати місцезнаходження абонента, "знімати" спілкування через популярні месенджери та електронну пошту, надавали доступ до фото- і відеофайлів, що зберігаються на мобільному пристрої", - зазначають у відомстві.

Повідомляється, що всі отримані дані зберігалися для клієнта в "особистому кабінеті" на веб-ресурсах зловмисників.

Для постійного користування "сервісом" замовник повинен був здійснити оплату на необхідний йому термін через електронні платіжні системи.

Наразі співробітники СБУ в Харківській області провели низку обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників групи, під час яких вилучили докази протиправної діяльності зловмисників.

За висновками фахівців, виявлене програмне забезпечення встановлене на мобільному пристрої, є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформаці", - повідомляють у прес-службі.

Наразі здійснюється кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігурантам справи підозри.