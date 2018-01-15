Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала хакерів, які встановлювали на телефони програми стеження

Понеділок, 15 січня 2018, 09:19
СБУ затримала хакерів, які встановлювали на телефони програми стеження

Служба безпеки та прокуратура виявили групу зловмисників, які нелегально встановлювали програми на мобільні телефони для прослуховування і зняття фото, відео та іншої інформації з мобільних пристроїв.  

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що співробітники Служби безпеки встановили, що група злочинців з різних регіонів України розробила програму для прихованого зняття інформації з мобільних пристроїв.

Свої "послуги" вони продавали клієнтам через спеціально створені веб-ресурси.

"Замовник, заповнивши на сайті відповідну заявку, отримував спочатку тестовий доступ до "сервісу". Йому надходило посилання, яке він мав фізично "закачати" на телефон потрібної йому особи", - повідомляють у СБУ.

Там додають, що програма запускалася автоматично при включенні мобільного телефону, не виявляла ознак активності під час роботи та діяла приховано від власника.

"Можливості хакерського забезпечення дозволяли перехоплювати телефонні розмови, СМС- та ММС-листування, фіксувати місцезнаходження абонента, "знімати" спілкування через популярні месенджери та електронну пошту, надавали доступ до фото- і відеофайлів, що зберігаються на мобільному пристрої", - зазначають у відомстві.

Повідомляється, що всі отримані дані зберігалися для клієнта в "особистому кабінеті" на веб-ресурсах зловмисників.

Для постійного користування "сервісом" замовник повинен був здійснити оплату на необхідний йому термін через електронні платіжні системи.

Наразі співробітники СБУ в Харківській області провели низку обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників групи, під час яких вилучили докази протиправної діяльності зловмисників.

За висновками фахівців, виявлене програмне забезпечення встановлене на мобільному пристрої, є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформаці", - повідомляють у прес-службі.

Наразі здійснюється кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігурантам справи підозри.

Українська правда
Теми: СБУхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: