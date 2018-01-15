15-річна українка вийшла до другого кола Australian Open

15-річна українка Марта Костюк пробилася до другого кола тенісного турніру Australian Open з призовим фондом у 55 мільйонів австралійських доларів.

У стартовому матчі основної сітки Костюк обіграла у двох сетах 27-ракетку світу китаянку Шуай Пен. Рахунок в поєдинку - 6:2, 6:2.

Костюк уже вигравала юніорський турнір

Зазначимо, що до основної сітки турніру Костюк потрапила через кваліфікацію.

Нагадаємо, що у 2017 році Костюк виграла юніорський Australian Open.

До другого кола Відкритого чемпіонату пробилася і українка Катерина Бондаренко, котра перемогла Вікторію Голубич зі Швейцарії у трьох сетах.