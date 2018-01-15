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АП відповіла на критику МВФ щодо законопроекту про Антикорупційний суд

Понеділок, 15 січня 2018, 14:22
АП відповіла на критику МВФ щодо законопроекту про Антикорупційний суд
24tv.ua

Законопроект про Антикорупційний суд розроблений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Про це "Українській правді" повідомили в Адміністрації президента.

"Сьогодні проект закону перебуває у Верховній Раді, тому всі дискусії щодо тих чи інших норм мають відбуватися в рамках правового поля в українському парламенті", - зазначили там.

В адміністрації наголосили, що президент Петро Порошенко "неодноразово підкреслював, що керівництво держави має політичну волю для створення незалежного Антикорупційного суду".

Як відомо, Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами. Про це йдеться у листі голови місії МВФ до України Рона ван Родена.

Представник фонду категорично виключає можливість того, що МВФ погодиться із ухваленням цього закону.

"У нас є серйозні застереження, низка положень законопроекту не сумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендаціям Венеціанської комісії", - йдеться серед іншого у листі.

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судзаконодавствоПорошенкоАдміністрація президентаМВФ
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