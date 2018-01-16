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Суд у Дніпрі заарештував жінку, яка з молотком накинулась на бійця АТО

Вівторок, 16 січня 2018, 03:08

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жінці, яка в театрі напала з молотком на учасника бойових дій на сході України.

Інформацію про це підтвердила речниця обласного управління Національної поліції Ганна Старчевська, пише Радіо Свобода.

За її даними, жінка залишатиметься під вартою на час проведення досудового розслідування. Як поінформувала речниця поліції, рішення суду не передбачає звільнення з-під варти після внесення грошової застави.

Минулого тижня в Дніпрі поліція повідомила, що за місцем мешкання втретє затримала Марину Меньшикову – жінку, яку підозрюють у нападі на учасника АТО в театрі. Жінка вже двічі оголошувалась у розшук. Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак жінка не з’являлася до слідчого і її місце перебування було невідоме.

У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі, бійцем полку "Дніпро – 1" у театрі опери й балету.

За даними поліції, інцидент стався в антракті вистави: на балконі одна з проросійськи налаштованих відвідувачок вистави, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Боєць був у театрі разом з дружиною.

За словами свідків, жінка "вигукувала щось про "руській мір" і нецензурно облаяла бійця та його дружину".

Знаряддя злочину – молоток – у жінки вилучили. Окрім того, в сумочці у неї виявили кухонний ніж. Учасник бойових дій отримав поранення у голову, його шпиталізували.

Інцидент мав продовження. З театру опери та балету, де стався інцидент, звільнили артистку хору Катерину Фондуроко, яка у соцмережах висловлювалась на підтримку дій нападниці.

Теми: ДніпросудАТО
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