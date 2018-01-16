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Заступник голови Запорізької облради залишився на посаді попри підозру

Вівторок, 16 січня 2018, 08:21

Апеляційний суд Харківської області відмовив прокуратурі у відстороненні від посади заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка, підозрюваного у справі про "фіктивні тендери".

"Суд відмовив у відстороненні його з посади", – повідомили кореспонденту "Інтерфакс-Україна" у прес-службі прокуратури Харківської області.

За інформацією співрозмовника агентства, на понеділок також було призначено розгляд апеляційної скарги захисту на рішення суду першої інстанції про арешт майна Марченка та його дружини, але слухання з цього питання перенесли.

Водночас, апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід заступнику міського голови Запоріжжя Анатолію Пустоварову, підозрюваному в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 ККУ).

20 грудня Харківська прокуратура провела в Запоріжжі обшуки в службових кабінетах і за місцем проживання деяких місцевих високопоставлених чиновників, серед яких заступник голови Запорізької обласної ради, керівник фракції "Самопоміч" в облраді та керівник Запорізької облорганізації партії Владислав Марченко й заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров.

Останньому, за попередніми даними, вдалося втекти з міста. Міський голова Володимир Буряк повідомив, що Пустоваров відпросився на один день у приватних справах і вже 22 грудня мав бути на робочому місці.

Пізніше адвокат Марченка Сергій Барбашин повідомив, що його підзахисного затримали після обшуку в нього вдома слідчим харківської прокуратури та відправили до Харкова, де йому буде вручено підозру за підписом прокурора Харківської області в скоєнні злочину.

У партії "Самопоміч" розцінюють затримання Марченка як тиск на політичну силу, але генпрокурор Юрій Луценко заперечує політичне підґрунтя.

22 грудня прокуратура оголосила про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України) Марченку, його братові та директору одного з комунальних підприємств Мелітополя.

За попередніми даними досудового слідства, підозрювані разом з іншими особами розробили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Лише 2017 року проведено понад 10 тендерів на ремонт і реконструкцію освітлення парку відпочинку в Мелітополі, спортмайданчиків і багатопрофільного ліцею в Запоріжжі, однак "державне замовлення розігрувалося тільки між підконтрольними фірмами, частина з яких має явні ознаки фіктивності", заявляла прокуратура.

Після тендерів складали фіктивні документи про нібито виконання робіт і послуг, а кошти переказували на рахунки підконтрольних фірм, а звідти – фіктивним підприємствам.

Унаслідок цього, за даними слідства, бюджетам Мелітополя і Запоріжжя завдано збитків на суму понад 87 млн грн.

24 грудня Червонозаводський райсуд Харкова визначив запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради Марченку та його братові Марку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Прокуратура подала апеляцію.

28 грудня підозру в цій справі було оголошено також Пустоварову.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗапоріжжяСамопомічсуд
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