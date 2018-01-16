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У міжнародних касах Укрзалізниці дозволили платити карткою

Вівторок, 16 січня 2018, 08:56

З 16 січня розраховуватись за квитки у міжнародних касах ПАТ "Укрзалізниця" можна за допомогою платіжних карток.

Про це у Twitter повідомив виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку", - написав він.

За словами Кравцова, таким чином залізниця усунула неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами.

Наразі "Укрзалізниця" планує розширювати мережу міжнародних залізничних кас.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізниця
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