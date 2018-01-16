У міжнародних касах Укрзалізниці дозволили платити карткою
З 16 січня розраховуватись за квитки у міжнародних касах ПАТ "Укрзалізниця" можна за допомогою платіжних карток.
Про це у Twitter повідомив виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
"Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку", - написав він.
За словами Кравцова, таким чином залізниця усунула неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами.
Наразі "Укрзалізниця" планує розширювати мережу міжнародних залізничних кас.
Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) January 16, 2018
міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами. Розширюємо і мережу міжнародних залізничних кас. pic.twitter.com/uDhQ5Up4EE