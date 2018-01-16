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Світовий банк теж висунув вимоги щодо Антикорупційного суду

Вівторок, 16 січня 2018, 14:42
Світовий банк теж висунув вимоги щодо Антикорупційного суду

Директор Світового банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та Адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.

Копія листа ВБ є у розпорядженні "Європейської правди".

У Світовому банку попередили, що Україна має привести законопроект у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії, якщо зацікавлена отримати гарантії ВБ на суму $800 мільйонів.

"Законопроект (про Антикорупційний суд, поданий від імені Порошенка) потребує перегляду норм, які перераховані нижче, щоби він відповідав рекомендаціям ВК та задовольняв вимоги Світового банку про надання гарантій на суму близько $800 мільйонів на підтримку ключових реформ в Україні", - йдеться у повідомленні.

Більшість вимог ВБ за своєю суттю співпадають із тими, що перераховані у листі МВФ (див. публікацію "Що вимагає МВФ: повний текст листа з Вашингтона на Банкову"). Водночас, у тому, якою має бути процедура зміни законопроекту, позиції ВБ та МВФ дещо розходяться.

Нагадаємо, МВФ звертався до голови адміністрації  президента Ігоря Райніна, розраховуючи, що президент Порошенко подасть до Ради виправлений закон. Це викликало критику Банкової, де заявили, що не мають наміру подавати новий законопроект. Натомість, у листі з ВБ за підписом регіонального директора Сату Кахонен головним адресатом є голова Верховної ради Андрії Парубій. При цьому у ВБ наголосили, що подання нового законопроекту не є обов’язковим, достатньо його перегляду.

"Ми віримо, що ці зміни можуть бути внесені у законодавчому процесі, в разі якщо буде сильна політичне лідерство та  підтримка цього процесу з боку президента та керівництва парламенту", - йдеться в документі.

Для розблокування фінансової підтримки з боку Світового банку Верховна Рада має змінити підсудність АКС. "Ми наполегливо рекомендуємо привести юрисдикцію АКС у відповідність до юрисдикції НАБУ і САП", - йдеться, зокрема, в листі ВБ. Наголошується також, що це було однією з ключових рекомендацій Венеціанської комісії - це стосується також всіх подальших вимог, перерахованих в листі.

Друга вимога ВБ – зміна кваліфікаційних вимог до суддів АКС: "Законопроект встановлює широкі та нереалістичні вимоги для кандидатів, які бажають працювати суддями АКС... Це призведе до суттєвого зменшення конкурсу на ці посади". Передусім йдеться про нереальну вимогу щодо досвіду роботи одночасно в Україні та в міжнародних антикорупційних організаціях чи судових органах.

Третя вимога: громадській  раді має бути надане право ветувати кандидатури недоброчесних претендентів на роботу суддями АКС, замість нині передбаченої для них дорадчої ролі. "Їхня дорадча роль підірве довіру, яку міжнародні партнери могли б надати процесу відбору", - йдеться в листі.

Окремо наголошується, що учасників громадської ради мають делегувати не лише міжнародні організації, але також донори, які системно підтримують антикорупційні реформи в Україні.

Також наводиться блок претензій щодо тих положень президентського законопроекту, які можуть суттєво загальмувати початок роботи АКС.

Зауважимо, що більшість рекомендацій МВФ збігається з претензіями до законопроекту Порошенка українських антикорупційних активістів. 

Детально про вимоги Світового банку читайте у матеріалі Європейської правди: Нові вимоги щодо Антикорупційного суду: що додав Світовий банк у конфлікт Києва та МВФ.

Теми: Антикорупційний суд
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