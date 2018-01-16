Бойовики 2 рази обстріляли бійців ЗСУ

Від початку доби зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 січня 2018 року.

"На Луганському напрямку, посеред ночі, ворог активізувався на Світлодарській дузі і, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, порушив режим припинення вогню неподалік Луганського", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Троїцького у післяобідній час бойовики обстрілювали бійців з 82-мм мінометів.

Зазначається, що українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.