Бойовики 2 рази обстріляли бійців ЗСУ
Від початку доби зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 січня 2018 року.
"На Луганському напрямку, посеред ночі, ворог активізувався на Світлодарській дузі і, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, порушив режим припинення вогню неподалік Луганського", - йдеться у повідомленні.
Поблизу Троїцького у післяобідній час бойовики обстрілювали бійців з 82-мм мінометів.
Зазначається, що українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.
На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.