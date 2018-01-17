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У Запоріжжі затримали дезертира, що тікав до армії РФ – СБУ

Середа, 17 січня 2018, 09:04

Служба безпеки України та військова прокуратура затримали у Запоріжжі військовослужбовця-контрактника, який планував перейти до лав збройних сил Росії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, правоохоронці встановили, що наприкінці квітня 2017 року, піддавшись проросійській пропаганді щодо нібито кращих перспектив служби в російській армії, український військовий самовільно залишив одну з військових частин Збройних сил України.

Як повідомляє СБУ, чоловіка затримали в одній із квартир, де він переховувався. Під час обшуку в нього вилучили пістолети Макарова і "Форт" та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Також у затриманого були виявлені підроблені печатки Міністерства оборони України, МВС та одного з райвійськкоматів Запоріжжя.

"За допомогою фальшивих печаток зловмисник планував виготовити нові документи, щоб приховати факт своєї участі в антитерористичній операції на боці української армії", - зазначають у службі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство зі зброєю в умовах воєнного стану).

 
 
 

Українська правда

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Теми: ЗапоріжжяарміяЗбройні силиРосіякримінал
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