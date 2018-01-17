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Суд щодо держзради Януковича допитує Дещицю

Середа, 17 січня 2018, 10:14

Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді, суд заслуховує посла України в Польщі Богдана Дещицю.

На самому початку суддя попросив адвокатів Януковича, які не з'явилися до суду 10 січня через відрядження в РФ для збору необхідної інформації по даній справі, планувати свої відрядження, виходячи з графіка засідань.

Він зазначив, що оскільки не відбулося вже кілька засідань через неявку адвокатів, то суд буде змушений призначати додаткові засідання, щоб надолужити згаяний час.

Після цього суд продовжив допит свідків з боку обвинувачення.

Дещиця є свідком звинувачення. Після втечі Януковича він займав посаду в.о. міністра закордонних справ України.

Детально про події в Криму та їхні передумови читайте в матеріалі УП: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
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