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Легенда світового боксу хоче битись із Ломаченком

Середа, 17 січня 2018, 12:57

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях філіппінець Менні Пак`яо проводить переговори про бій з чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам Пак`яо в інтерв`ю ABS - CBN.

"Нині проводяться переговори про поєдинок проти лідера рейтингу P4P Василя Ломаченка. Поки ми обговорюємо ліміт ваги", - цитує боксера boxingscene.com.

 
За версією журналістів, Пак`яо - "Боксер десятиліття"

Зазначимо, що Ломаченко виступає в другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Пак`яо останні поєдинки провів в ліміті напівсередньої ваги (до 66,7 кг).

Однак, у таборі філіппінця вже заявляли, що не будуть битися нижче напівсередньої ваги (до 63,5 кг).

Також Менні наголосив, що не збирається йти на пенсію і сумує за рингом.

У своєму останньому бою за титул чемпіона світу Пак`яо за очками програв австралійцю Джеффу Хорну.

Василь Ломаченко у грудні 2017 року технічним нокаутом здолав Гільєрмо Рігондо.

***39-річний філіппінський професійний боксер Еммануель Дапідран "Менні" Пак'яо – перший і наразі єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. "Боксер 2006 року", "Боксер 2008 року", "Боксер 2009 року" і "Боксер десятиліття" за версією Асоціації журналістів, які пишуть про бокс.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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