Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна розраховує на вирішення спірних питань новим урядом Польщі - Дещиця

Середа, 17 січня 2018, 14:59

Україна сподівається, що новий польський уряд буде реалізовувати політику, спрямовану на вирішення спірних питань між Києвом та Варшавою.

Про це у середу на брифінгу заявив посол України в Польщі Ангдрій Дещиця, повідомляє УНІАН.

Коментуючи призначення Яцека Чапутовича новим міністром закордонних справ Польщі, Дещиця сказав, що розраховує на розвиток відносин з цією країною в руслі добросусідства.

"Ми розраховуємо, що будемо все ж таки працювати над тим, щоб жодні спірні питання не були бар'єром між Україною і Польщею. І сподіваюся, що власне політика, яка була обговорена і закладена під час зустрічі двох президентів в Харкові, і яка направлена не те, щоб знаходити виходи з ситуації, якщо навіть вони складні, буде реалізовуватися цим урядом", - сказав дипломат.

"Сподіваємося, що ми зможемо розвинути співпрацю на такому ж рівні в інших сферах. Вона досить добре розвивалася і знайдеться вихід у ситуацій в історичній політиці", - додав посол.

За словами Дещиці, після нових призначень у польському уряді, Україна буде розвивати подальшу співпрацю з Польщею. Також він додав, що "є розуміння того, що потрібно продовжувати цю співпрацю, яка досить добре розвивалася у військовій, військово-технічній сфері".

"Польща підтвердила свою готовність далі продовжувати підтримувати політику санкцій проти Росії. І маємо ще одну нову тему на порядку денному українських і польських відносин - це велика кількість українців в Польщі, це вже понад мільйон українських іммігрантів, які працюють в Польщі, які примножують польську економіку. Я думаю, що зацікавлена і Україна, і Польща, щоб продовжувати цей рівень співпраці", - наголосив посол.  

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Останні новини
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
10:31
Цьогоріч ВВП України зросте на 4,5%, міжнародні резерви становитимуть майже 40 мільярдів доларів - МВФ
Усі новини...
Реклама: