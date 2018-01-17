Україна розраховує на вирішення спірних питань новим урядом Польщі - Дещиця

Україна сподівається, що новий польський уряд буде реалізовувати політику, спрямовану на вирішення спірних питань між Києвом та Варшавою.

Про це у середу на брифінгу заявив посол України в Польщі Ангдрій Дещиця, повідомляє УНІАН.

Коментуючи призначення Яцека Чапутовича новим міністром закордонних справ Польщі, Дещиця сказав, що розраховує на розвиток відносин з цією країною в руслі добросусідства.

"Ми розраховуємо, що будемо все ж таки працювати над тим, щоб жодні спірні питання не були бар'єром між Україною і Польщею. І сподіваюся, що власне політика, яка була обговорена і закладена під час зустрічі двох президентів в Харкові, і яка направлена не те, щоб знаходити виходи з ситуації, якщо навіть вони складні, буде реалізовуватися цим урядом", - сказав дипломат.

"Сподіваємося, що ми зможемо розвинути співпрацю на такому ж рівні в інших сферах. Вона досить добре розвивалася і знайдеться вихід у ситуацій в історичній політиці", - додав посол.

За словами Дещиці, після нових призначень у польському уряді, Україна буде розвивати подальшу співпрацю з Польщею. Також він додав, що "є розуміння того, що потрібно продовжувати цю співпрацю, яка досить добре розвивалася у військовій, військово-технічній сфері".

"Польща підтвердила свою готовність далі продовжувати підтримувати політику санкцій проти Росії. І маємо ще одну нову тему на порядку денному українських і польських відносин - це велика кількість українців в Польщі, це вже понад мільйон українських іммігрантів, які працюють в Польщі, які примножують польську економіку. Я думаю, що зацікавлена і Україна, і Польща, щоб продовжувати цей рівень співпраці", - наголосив посол.