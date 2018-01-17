В Україні вирує циклон: синоптики розповіли, до чого готуватися

Внаслідок впливу активного циклону очікується суттєве ускладнення погодних умов в Україні.

Про це заявив у середу директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда під час позачергового засідання у ДСНС, повідомляє "Укрінформ".

"Внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуємо протягом 18 січня суттєве ускладнення погодних умов. Очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву заввишки до 40 см, у Києві близько 20 см", – заявив він.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ з переходом у сніг, в Україні, крім західних областей, посилення вітру до 15-20 м/сек; у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/сек.

На території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються надзвичайно сильні снігопади.

По всій території України на дорогах очікується ожеледиця.