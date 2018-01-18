У 4 областях обмежили рух вантажівок на деяких дорогах

Станом на ранок 18 січня у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях обмежено рух великогабаритного вантажного транспорту на окремих ділянках доріг.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

"З 6 години ранку рух авто поступово поновлюється. Частково обмежено переміщення великогабаритного вантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях", – йдеться у повідомленні.

#Увага: ситуація на автодорогах України🇺🇦



З 6️⃣ години ранку рух авто 🚗поступово відновлюється.



Частково обмежено переміщення великогабаритного вантажного транспорту🚛 🚚на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях pic.twitter.com/duLDW9zvdM — МВС України (@MVS_UA) January 18, 2018

Зазначається, що станом на 8 ранку спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу у Волинській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях, невеликий сніг з дощем у Кіровоградській та Одеській областях, невеликий дощ у Миколаївській області.

Вночі повідомлялося, що 18 січня обмежено руху вантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Одеській та Черкаській областях.

Рух іншого транспорту не припинявся.

#Увага: ситуація на автодорогах України🇺🇦



18 січня обмежено руху вантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Одеській та Черкаській областях. Рух іншого транспорту не припинявся.

Працює спецтехніка🚒❄️ pic.twitter.com/WUaODm1gk4 — МВС України (@MVS_UA) January 17, 2018

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 8 ранку четверга невеликий сніг іде у Волинській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях, невеликий сніг із дощем – у Кіровоградській та Одеській областях, невеликий дощ у Миколаївській області. На решті території без опадів.

"Рух на автомобільних дорогах забезпечено, заторів немає", – сказано в повідомленні.

У Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях поступово поновлюється рух вантажівок.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг залучено 1 089 одиниць техніки та 1 409 працівників "Укравтодору".

#ШтормовеПопередження Рух на автомобільних дорогах забезпечено, заторів немає.Для забезпечення проїзду та розчистки доріг залучено 1089 од.тех. та 1409 працівників Укравтодору.Підрозділами ДСНС протягом минулої доби відбуксовано 59 од.автотранспорту, надано допомогу 76 громадянам — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) January 18, 2018

За минулу добу підрозділи ДСНС відбуксирували 59 автівок і надали допомогу 76 громадянам.