У 4 областях обмежили рух вантажівок на деяких дорогах

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Четвер, 18 січня 2018, 08:33

Станом на ранок 18 січня у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях обмежено рух великогабаритного вантажного транспорту на окремих ділянках доріг.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

"З 6 години ранку рух авто поступово поновлюється. Частково обмежено переміщення великогабаритного вантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 8 ранку спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу у Волинській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях, невеликий сніг з дощем у Кіровоградській та Одеській областях, невеликий дощ у Миколаївській області.

Вночі повідомлялося, що 18 січня обмежено руху вантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Одеській та Черкаській областях.

Рух іншого транспорту не припинявся.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 8 ранку четверга невеликий сніг іде у Волинській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях, невеликий сніг із дощем – у Кіровоградській та Одеській областях, невеликий дощ у Миколаївській області. На решті території без опадів.

"Рух на автомобільних дорогах забезпечено, заторів немає", – сказано в повідомленні.

У Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях поступово поновлюється рух вантажівок.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг залучено 1 089 одиниць техніки та 1 409 працівників "Укравтодору".

За минулу добу підрозділи ДСНС відбуксирували 59 автівок і надали допомогу 76 громадянам.

Теми: дороги погода
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