Мокрий сніг знеструмив 65 населених пунктів

Із 17 на 18 січня внаслідок мокрого снігу й поривів вітру сталося знеструмлення 63 населених пунктів у 5 областях.

Спрацювали системи захисту ліній електропередач, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 7 ранку 18 січня.

У Полтавській області без електрики лишилися 46 н.п., у Сумській – 7 н.п., у Кіровоградській – 5 н.п., у Черкаській – 4 н.п., у Дніпропетровській – 1 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.