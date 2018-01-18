Мокрий сніг знеструмив 65 населених пунктів

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Четвер, 18 січня 2018, 08:56

Із 17 на 18 січня внаслідок мокрого снігу й поривів вітру сталося знеструмлення 63 населених пунктів у 5 областях.

Спрацювали системи захисту ліній електропередач, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 7 ранку 18 січня.

У Полтавській області без електрики лишилися 46 н.п., у Сумській – 7 н.п., у Кіровоградській – 5 н.п., у Черкаській – 4 н.п., у Дніпропетровській – 1 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Теми: погода енергетика ДСНС
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