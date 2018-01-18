У Криму затримали 2 учасників одиночних пікетів

Вранці 18 січня в окупованому Криму російський ОМОН затримав двох кримськотатарських активістів, учасників одиночних пікетів 14 жовтня 2017 року Гірая Куламетова і Кемала Сеітьяєва.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook.

Обшук у Куламетова Фото з facebook "Кримська солідарність"

"У Старому Криму у Куламетова Гірая проходить обшук. У будинку двоє маленьких дітей. Також в будинку проживають мати Гірая, рідна сестра і дружина. Він – один з пікетників 14 жовтня 2017 року і активно бере участь в громадському житті свого народу", - йдеться в повідомленні.

Гірай Куламетов Фото з Facebook

Обшук проходив у домоволодінні на вулиці Жовтневій, 45.

"Відібрали телефони у мешканців будинку, вилучили процесор, всередині будинку і на вулиці велика кількість людей в масках. Під'їзд до будинку оточений силовиками. До будинку підігнаний автозак. Жінок і дітей підняли на мансарду будинку", - йдеться в повідомленні.

Після цього Куламетова відвезли до Кіровського РВВС.

За інформацією родичів, він обвинувачується в розповсюдженні "екстремістської інформації" в соціальних мережах.

О 12:00 над Куламетовим відбудеться суд. Засідання пройде в Кіровському районному суді.

Пізніше стало відомо, що обшуки також пройшли в Білогірську, на вулиці Тополевій, 7 у ще одного пікетника 14 жовтня 2017 року Кемала Сеітьяєва.

Кемал Сеітьяєв Фото з facebook "Кримська солідарність"

Сеітьяєва доставили в Білогірський РВВС.

Йому також інкримінують поширення в соціальних мережах "екстремістських матеріалів". Над ним також відбудеться суд.