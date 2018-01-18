У Казахстані загорівся автобус: загинули 52 людини

У Казахстані 52 людини загинули під час пожежі в пасажирському автобусі вранці 18 січня.

Про це повідомляє Комітет з надзвичайних ситуацій МВС республіки.

Трагедія сталася в Іргізькому районі Актюбінської області, на 1068 км а/д "Самара-Шимкент", у 10 км від селища Калибай.

"Під час руху сталося загоряння пасажирського автобуса марки "Ікарус". У салоні перебували 55 пасажирів і 2 водії. 52 людини загинули на місці. Громадянство встановлюється", - йдеться в повідомленні.

5-м пасажирам, яким вдалося врятуватися, надається медична допомога.

На місці працюють підрозділи поліції, рятувальників, медиків, психологів.