Порошенко ввів ректора КПІ в наглядову ради "Укроборонпрому"

Президент Петро Порошенко призначив ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" Михайла Згуровського членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це свідчить указ №8/2018 від 18 січня, оприлюднений на сайті глави держави.

У документі вказано, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Академік Національної академії наук Михайло Згуровський займає посаду ректора НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" з 1992 року.