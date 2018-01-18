Порошенко ввів ректора КПІ в наглядову ради "Укроборонпрому"

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Четвер, 18 січня 2018, 10:43

Президент Петро Порошенко призначив ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" Михайла Згуровського членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це свідчить указ №8/2018 від 18 січня, оприлюднений на сайті глави держави.

У документі вказано, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Академік Національної академії наук Михайло Згуровський займає посаду ректора НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" з 1992 року.

Українська правда
Теми: Укроборонпром
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