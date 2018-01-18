За день не було провокацій – штаб АТО

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Четвер, 18 січня 2018, 18:36

В зоні проведення АТО не було порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 18 січня 2018 року.

"Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації", - йдеться у повідомленні.

Однак під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове травмування.

"Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна ніщо не загрожує", - зазначають у штабі АТО.

Військові медики розповіли, що у нього задовільний стан здоров’я.

Теми: АТО Донбас війна Росія
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