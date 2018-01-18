За день не було провокацій – штаб АТО
Четвер, 18 січня 2018, 17:36
В зоні проведення АТО не було порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 18 січня 2018 року.
"Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації", - йдеться у повідомленні.
Однак під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове травмування.
"Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна ніщо не загрожує", - зазначають у штабі АТО.
Військові медики розповіли, що у нього задовільний стан здоров’я.