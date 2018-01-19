Залізниця відновила повернення квитків через інтернет

Водночас у Facebook в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Кравцов повідомив, що відновлення сталося у п'ятницю.

Він пояснив, що призупинка цієї функції була тимчасовим вимушеним кроком, яким УЗ "захистила клієнтів від штучного дефіциту та спекуляцій з квитками у період новорічних та різдвяних свят".

"Такі дії – це оперативні та точкові заходи реагування", - додав він.

Він розповів також, що під час цьогорічних зимових свят, з 22 грудня до 11 січня потягами подорожувало 2,4 млн пасажирів, що більше аналогічного періоду минулого року на 96,2 тис. осіб.

Як відомо, з 12 грудня ПАТ "Укрзалізниця" призупинила послугу повернення квитків через інтернет для недопущення створення штучного дефіциту та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди.