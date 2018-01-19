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Білорусь відповіла США щодо "Мінська": про Україну можна говорити в Антарктиді

П'ятниця, 19 січня 2018, 10:13
Білорусь відповіла США щодо Мінська: про Україну можна говорити в Антарктиді

У Білорусі заявили, що успіх переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від місця їх проведення.

Про це заявив  міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про перенесення переговорів по Донбасу, передає Європейська правда.

"Варто нагадати: не Білорусь напрошувалася в якості майданчика для проведення переговорів по Україні, а керівники країн Нормандської четвірки висловили прохання до президента Александра Лукашенка, щоб прийняти у себе учасників зустрічей щодо врегулювання українського конфлікту", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста агентства The Associated Press.

За словами Макея, Білорусь, на відміну від інших, "за лаврами миротворця не женеться".

Глава МЗС Білорусі відзначив, що попри це, Білорусь зацікавлена у вирішенні конфлікту, а сам Лукашенко неодноразово пропонував різні варіанти врегулювання кризи, в тому числі готовність забезпечити контроль білоруськими миротворцями українсько-російського кордону та лінії зіткнення.

"Навряд чи що-небудь залежить від місця проведення переговорів. Переговори по Україні можна перенести хоч в Антарктиду, якщо буде впевненість у їхньому успіху", - додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

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