ДФС реорганізують у дві юрособи - Данилюк

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П'ятниця, 19 січня 2018, 12:29

Міністр фінансів Олександр Данилюк знову заявив про наміри реорганізувати Державну фіскальну службу у дві юридичні особи.

Про це міністр сказав під час години запитань до уряду, передає Економічна правда.

"Ми прискорюватимемо реформу ДФС. Створюватимемо єдину юрособу для митниці, єдину юрособу для податкової, щоб прибрати корупцію на місцях", - повідомив Данилюк.

За словами міністра, після реформи міністерство планує залучати нових людей, тому що вони віритимуть у цю реформу.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів скасував постанови 2017 року про реформування та реорганізацію Державної фіскальної служби та митниці, які ініціювало Міністерство фінансів.

Постанови передбачали створення Міжрегіональної митниці та головного Міжрегіонального управління ДФС. Водночас обласні та енергетичну митницю планували приєднати до Міжрегіональної митниці.

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