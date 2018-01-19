Дружина Порошенка стала головою щойно створеного культурного фонду

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П'ятниця, 19 січня 2018, 18:58

Міністр культури Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду дружину президента Петра Порошенка Марину.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства культури.

"19 грудня міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду Марину Порошенко", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени наглядової ради Фонду.

Як відомо, 23 березня Верховна Рада підтримала законопроект №5491 "Про Український культурний фонд".

Український культурний фонд буде займатися експертним відбором, фінансуванням і моніторингом виконання культурних і художніх проектів, надавати гранти і стипендії.

Керує Фондом наглядова рада і дирекція. Голову фонду призначає Мінкульт із числа кандидатур, визначених наглядовою радою.

Українська правда
Теми: Порошенко культура
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