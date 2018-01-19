Дружина Порошенка стала головою щойно створеного культурного фонду

Міністр культури Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду дружину президента Петра Порошенка Марину.



Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства культури.

"19 грудня міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду Марину Порошенко", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що за її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени наглядової ради Фонду.



Як відомо, 23 березня Верховна Рада підтримала законопроект №5491 "Про Український культурний фонд".

Український культурний фонд буде займатися експертним відбором, фінансуванням і моніторингом виконання культурних і художніх проектів, надавати гранти і стипендії.

Керує Фондом наглядова рада і дирекція. Голову фонду призначає Мінкульт із числа кандидатур, визначених наглядовою радою.