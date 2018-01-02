Саакашвілі закликав вийти на акцію у зв’язку із вбивством Ноздровської

Екс-голова Одеської ОДА і лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликав небайдужих прийти до управління МВС в Київській області на анонсовану раніше громадськими активістами акцію з вимогою знайти вбивць юриста та правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це йдеться у дописі на його сторінці у facebook.

"Завтра обурені громадяни йдуть до МВС і СБУ вимагати справедливості. Я закликаю приєднається до них всіх небайдужих", - написав він.

При цьому він зазначив, що сам на акцію не прийде, щоб уникнути звинувачень, що він хоче використати цю трагедію у власних політичних цілях.

"Чи буду я завтра серед них? Буду. Душею і серцем. Я буду з вами - але не поруч і не на трибуні. Прийдуть мої соратники і друзі. Що б армія інформаційних шахраїв не повідомила усім, що Саакашвілі використовує смерть цієї сміливої жінки для власної політичної вигоди", - йдеться у дописі.

Водночас, Саакашвілі назвав вбивство Ноздровської наслідком "влади злочинної системи".

"Коли вся правоохоронна система, керована Президентом і міністром МВС, мобілізована для переслідування політичних противників, критиків влади, громадських активістів, борців з корупцією, владу в країні повільно і впевнено захоплює кримінал. Це не просто кримінальники і відщепенці - це кримінал якому належать в Україні поліцейські, силовики, прокурори", - заявив він.

Саакашвілі закликав зробити цю акцію безстроковою.

"Я думаю прийшов час нам всім не розходиться, поки вимоги людей не будуть виконані. Поки не буде знайдено вбивць. Поки не полетять голови поліцейського начальства - зажерлися на своїх постах і прикривають кримінал при владі", - заявив він.

Як відомо, активісти влаштують акцію з вимогою знайти вбивць Ірини Ноздровської.

Також у ході акції вимагатимуть залучити усі сили до розслідування вбивства правозахисниці та надати її доньці - Анастасії - охорону, оскільки їй також неодноразово погрожували.

Як повідомлялось, у справі про вбивство Ноздровської затримано її колишнього нареченого Віталія Сергєєва. Поліція допитує його як підозрюваного.

Раніше 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області було виявлено тіло жінки. Поліція з'ясувала, що це нещодавно зникла юристка Ірина Ноздровська.

30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька Ноздровської повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри - Світлани Сапатінської, яку у с.Демидів 30 вересня 2015 року насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. Світлана отримала тяжкі травми й померла, а її 4-річний син Матвій став напівсиротою.

Раніше Россошанський вже фігурував у справах про крадіжку авто та пограбування, лікувався від алкогольно-наркотичної залежності але жодного разу не був покараний.

Після смертельної ДТП Россошанського спочатку не арештували, а відпустили під домашній арешт. Аналіз його крові взяли через 8 годин після аварії, а результатів не було протягом 5 діб. Суд не взяв до уваги факт наркотичного сп’яніння Россошанського.

Докази у справі на захист сестри збирала сама Ноздровська. При цьому з боку Россошанського їй погрожували, залякували, її дочку побили, домагаючись від Ноздровської заяви про те, що вона не має до винуватця ДТП претензій. Такий документ підписав чоловік загиблоЇ Світлани.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня 2017 року відбулося засідання Апеляційного суду Києва, який відмовив Россошанському в амністії і продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.