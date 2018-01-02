Колишній наречений Ноздровської відмовився свідчити

Затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.

Про це він сам повідомив Громадському.

Після приїзду адвоката до відділку поліції, чоловік послався на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. До цього його питали про стосунки з Іриною.

"З Іриною ми познайомились на роботі. Я фахівець цивільного захисту, а вона в юридичний відділ прийшла до нас працювати. Зустрічалися ми з листопада 2016-го до червня 2017-го. У неї була така робота, яка займали весь її час. І ми так між собою вирішили, що немає сенсу. Не можна нам бути разом", - розповів Сергеєв.

"Але я ніколи не втрачав надії, щоб повернути все. Уже все до того йшло якщо чесно... Але так от воно тепер все. Я так її любив...", — сказав він, додавши, що востаннє бачив Ірину в серпні 2017-го біля метро.

"Я її востаннє бачив у серпні місяці біля Майдану Незалежності. Вона була дуже зосереджена на своїх судових справах, в неї їх дві було, як вона їх називала основними. Плюс вона дуже піклувалися своєю сім'єю", — зазначив Віталій Сергеєв.

На питання, чи має він здогадки про те, хто міг вчинити вбивство, чоловік відповів, що не має жодних припущень.

"Чесно, ось на це питання я не відповім. Я не думаю фігуранти справи про ДТП стали б себе так видавати... не знаю чесно", — сказав він.

Колишній наречений вбитої юристки Ноздровської розповів, що його допитували як свідка pic.twitter.com/bEmyUm4YQ5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 2 січня 2018 р.

Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько. Він також повідомив, що авто Віталія забрали на експертизу.

Адвокат Ганна Чернецька зазначила у коментарі Громадському, що авто було вилучено незаконно, через те, що оформлене на Віталія, а згоду на вилучення давав батько.

Як відомо, тіло Ноздровської було знайдене у Вишгородському районі Київської області. Перед цим, 30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька Ноздровської повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри - Світлани Сапатінської, яку у с.Демидів 30 вересня 2015 року насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. Світлана отримала тяжкі травми й померла, а її 4-річний син Матвій став напівсиротою.

Раніше Россошанський вже фігурував у справах про крадіжку авто та пограбування, лікувався від алкогольно-наркотичної залежності але жодного разу не був покараний.

Після смертельної ДТП Россошанського спочатку не арештували, а відпустили під домашній арешт. Аналіз його крові взяли через 8 годин після аварії, а результатів не було протягом 5 діб. Суд не взяв до уваги факт наркотичного сп’яніння Россошанського.

Докази у справі на захист сестри збирала сама Ноздровська. При цьому з боку Россошанського їй погрожували, залякували, її дочку побили, домагаючись від Ноздровської заяви про те, що вона не має до винуватця ДТП претензій. Такий документ підписав чоловік загиблоЇ Світлани.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня 2017 року відбулося засідання Апеляційного суду Києва, який відмовив Россошанському в амністії і продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.